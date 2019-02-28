В Минпромторге рассказали об ассортименте киосков и ларьков

В ларьках и киосках, которые власти планируют вернуть на улицы крупных городов, потенциальным покупателям предложат товары повседневного потребления.

В ассортимент не планируется включать алкоголь и табачные изделия, рассказал замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Чиновник напомнил, что продажа алкоголя и табака запрещена в нестационарных торговых точках. У каждого ларька и киоска будет своя специализация, предприниматель определит ее самостоятельно, сообщает в четверг, 28 февраля, RT.

Мобильные торговые объекты обеспечивают жителей мегаполисов овощами, фруктами, мясом и продуктами его переработки, хлебом и сладостями по приемлемым ценам. Замминистра добавил, что подобная форма мелкой торговли часто бывает единственным каналом сбыта продукции местных производителей, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Осенью 2018 года стало известно, что в Москве появится рейтинг киосков с шаурмой. Список составят по результатам проверок, которые проводили в торговых точках активисты проекта «Безопасная столица».