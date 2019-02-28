Суд отменил обвинительный приговор замглаве алтайского Росимущества

Алтайский краевой суд полностью оправдал заместителя руководителя территориального управления Росимущества Евгения Хижняка и экс-руководителя фирмы «Фортуна» Дмитрия Годунова. Им отменили приговор и освободили из-под стражи.

Оба обвинялись в растрате и присвоении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Районный суд приговорил Хижняка к 4,8 года отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а Годунова — к 7 годам колонии.

Однако в краевом суде посчитали, что в деле отсутствует состав преступления. За Хижняком и Годуновым признали право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Кроме того, как сообщает alltapress.ru, суд отменил решения по гражданскому иску прокурора о взыскании с них в пользу Росимущества 35 млн рублей и о временном отстранении Хижняка от должности.

Дело было связано с работой компании «Фортуна». По госконтракту с территориальным управлением Росимущества она занималась продажей арестованного имущества. В 2012 году ей передали на реализацию недвижимость и товары на 35,7 млн рублей.

«Фортуна» продала на торгах семь квартир на сумму около 10 млн рублей. Как сообщалось, средства в Росимущество так и не поступили.