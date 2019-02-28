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В США экстренно сел самолет из-за проблем с дыханием у пассажиров

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Фото: Global Look Press/Bayne Stanley
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Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку после того, как 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания. Об этом 28 февраля сообщает NBC.

По данным телеканала, самолет направлялся в Сиэтл из Чикаго. Источник запаха определить не удалось.

«Самолет был выведен из эксплуатации и ожидает проверки», — рассказал представитель авиакомпании Патрик Хоган.

Отмечается, что на борту лайнера находилось 144 человека, четыре члена экипажа были доставлены в больницу, еще шестерых человек осмотрели после приземления.

24 февраля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, по прилете женщину госпитализировали.

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