Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, документ уже направлен российской стороне. Об этом 27 февраля сообщил руководитель агентства Ярослав Белов.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, подписанию этого протокола предшествовали длительные консультации с соответствующими органами исполнительной власти. «Было решено направить протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», — пояснил Белов.

По его словам, этот протокол предоставит Украине ряд преимуществ. В документе закреплена квота вылова бычка в объеме 9 тыс. т для Украины и 6 тыс. т для России. Кроме того, Белов отметил, что в протоколе содержатся положения о передаче задержанных рыбаков на родину. «Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности», — подчеркнул председатель агентства.

Госрыбагентство напомнило, что осенью 2018 года в Киеве состоялось заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, однако протокол комиссии так и не был подписан. Без этого документа украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом море. Кроме того, в госагентстве признали, что ввиду отсутствия соответствующего протокола российская сторона обладала правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге все моряки были арестованы, переведены в Москву, где их поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» до 24 апреля текущего года.

9 февраля шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.