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Минкультуры выявило нарушения систем безопасности в крупных музеях

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Министерство культуры России провело проверки в Эрмитаже, Русском музее, Музее имени Пушкина и Историческом музее. Везде были найдены нарушения систем безопасности. Об этом 27 февраля сообщается на сайте ведомства.

По результатам проверок в ведомстве примут меры по устранению нарушений, а также выработают рекомендации по обеспечению сохранности экспонатов.

Минкульт проверит и другие федеральные музеи. Инспекцию проведут в соответствии с планом-графиком с привлечением территориальных органов Минкультуры.

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Отмечается, что выявленное недочеты — результат ослабления контроля со стороны самого министерства, недоработок музеев и охраняющих их подразделений Росгвардии. В последней, как пишет РБК, о существующих к ней претензиях узнали из СМИ.

«Непонятно на основании каких компетенций и полномочий делаются такие выводы», — сказал официальный представитель службы Валерий Грибакин.

11 февраля гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Треуголовой объявили выговор после кражи из музея картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

27 января на глазах у посетителей выставки злоумышленник Денис Чуприков вынул полотно из рамы и скрылся. Его задержали по горячим следам, а картину обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.

Поначалу Чуприков не признавал своей вины, но потом извинился и заявил, что мысль о похищении возникла у него спонтанно.

Мужчину арестовали на два месяца. 18 февраля Мосгорсуд признал законность ареста, Чуприков пробудет в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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