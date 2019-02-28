Пастор из ЮАР «воскресил» мужчину, но вместо славы получил судебные иски. Священник собрал людей около церкви, и после ритаула поднял из гроба «усопшего». Видеозапись этого шоу быстро распространилась в интернете. Но смутило пользователей то, как явно переигрывал «воскрешаемый». Теперь пастора ждут несколько судебных исков. В сети распространяется акция «Воскрешение Челлендж».