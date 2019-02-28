В Facebook появится функция очистки истории авторизаций

Американская компания Facebook позволит пользователям стирать историю входа на сторонние приложения и сайты в 2019 году. Об этом в интервью изданию CNBC рассказали финдиректор корпорации Дэвид Венер.

Впервые об этом функции компания заявляла еще в весной 2018 года. Предположительно после ее введения можно будет увидеть с какими программами и сайтами взаимодействовал пользователь, а также удалить эти данные.

27 февраля стало известно, что разработчики мессенджера Whatsapp в рамках борьбы со спамом внедрят новую функцию — пользователи смогут ограничить добавление в групповые чаты.