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Россия и Индонезия упростят визовый режим

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Фото: Global Look Press/Martina Katz
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Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индонезией об упрощении визового режима.

Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Сейчас для граждан РФ действует безвизовый режим при въезде в Индонезию на срок до 30 дней.

По мнению российских туроператоров, бизнес от предстоящей либерализации ничего не выиграет, так как организованным путешественникам обычно хватает 30 дней.

20 февраля стало известно, что Россия упростит процедуру получения виз для отдельных видов организованных туристических поездок, среди которых медицинские, образовательные, деловые, спортивные и культурные.

Среди разрабатываемых мер — расширение использования электронных виз, их ускоренное оформление, говорится в документе. Введение изменений предусмотрено до 1 июля 2019 года.

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