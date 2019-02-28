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Reuters сообщило о вывозе восьми тонн золота из Центробанка Венесуэлы

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Фото: bcv.org.ve
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Восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

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По данным агентства Reuters, слитки вывезли на правительственном спецтранспорте. Отмечается, что операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию. Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо указал, что власти якобы «планируют незаконно продать золото заграницу».

1 февраля сообщалось, что Центральный банк Венесуэлы рассчитывает в ближайшее время продать около 15 т золота Объединенным Арабским Эмиратам.

Тогда агентство Reuters сообщало, что власти ОАЭ расплатятся за товар наличными евро. По данным издания, всего Каракас планировал продать за рубеж около 29 т ценного метала.

Позднее в тот же день стало известно, что Центробанк Венесуэлы перенес на неопределенный срок ранее запланированную продажу 20 т золота за границу.

Это произошло из-за усиления внимания к трансакции со стороны международного сообщества. Отмечается, что золотые слитки, стоимость которых оценивается в $850 млн, были взвешены и разделены для отправки.

2 февраля компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассказала о приобретении 3 т золота у Центрального банка Венесуэлы 21 января. 26 января стало известно, что Банк Англии не удовлетворит просьбу правительства Мадуро о возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд.

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