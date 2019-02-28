Reuters сообщило о вывозе восьми тонн золота из Центробанка Венесуэлы

Восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

По данным агентства Reuters, слитки вывезли на правительственном спецтранспорте. Отмечается, что операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию. Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо указал, что власти якобы «планируют незаконно продать золото заграницу».

1 февраля сообщалось, что Центральный банк Венесуэлы рассчитывает в ближайшее время продать около 15 т золота Объединенным Арабским Эмиратам.

Тогда агентство Reuters сообщало, что власти ОАЭ расплатятся за товар наличными евро. По данным издания, всего Каракас планировал продать за рубеж около 29 т ценного метала.

Позднее в тот же день стало известно, что Центробанк Венесуэлы перенес на неопределенный срок ранее запланированную продажу 20 т золота за границу.

Это произошло из-за усиления внимания к трансакции со стороны международного сообщества. Отмечается, что золотые слитки, стоимость которых оценивается в $850 млн, были взвешены и разделены для отправки.

2 февраля компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассказала о приобретении 3 т золота у Центрального банка Венесуэлы 21 января. 26 января стало известно, что Банк Англии не удовлетворит просьбу правительства Мадуро о возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд.