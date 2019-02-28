Премьера Канады призвали уйти в отставку из-за давления на экс-генпрокурора

Лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, а полицию начать расследование из-за дела инженерно-строительной компании SNC-Lavalin.

Такое заявление было сделано после показаний экс-генпрокурора Джоди Уилсон-Рейболд. 27 февраля она заявила, что с ней контактировали 11 должностных лиц, в том числе и из кабинета Трюдо, которые стремились сохранить соглашение об отсрочке судебного преследования SNC-Lavalin, передает телеканал Global News.

В свою очередь Трюдо ответил, что не намерен уходить в отставку в связи с предполагаемым давлением его канцелярии на бывшего министра юстиции страны. По его словам, у канадцев будет возможность через несколько месяцев самим выбрать, кто будет премьером страны и какая партия будет формировать правительство.

Уилсон-Рейболд ушла в отставку по собственному желанию 12 февраля на фоне скандала вокруг канадской компании SNC-Lavalin, которая обвиняется в мошенничестве и коррупции.

14 января МИД Китая посоветовал Трюдо изучить международное право, прежде чем заявлять, что Пекин проявил неуважение к дипломатическому иммунитету при задержании канадца Майкла Коврига.

47-летний Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады в 2015 году. Он второй среди самых молодых глав государства в истории страны и является старшим сыном пятнадцатого премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо. Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре 2019 года.



