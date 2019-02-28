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Более 50 человек госпитализированы в США из-за выброса хлора

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Фото: nbcnews.com
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На предприятии водоснабжения Birmingham Water Works (BWW) в штате Алабама произошел выброс вредных веществ, в больницу доставлены более 50 человек.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу Бирмингема, в результате выброса хлора пострадали 14 рабочих, еще 40 человек были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

В компании заверили, что угрозы для жизни пострадавших нет. По словам представителей BWW, выброс произошел из-за случайного смешивания гипохлорита натрия и сульфата железа, которые используются для обработки воды.

«Угрозы снабжению водой нет, оснований для проведения эвакуации нет», — добавили в компании.

В мае сообщалось, что в Луизиане загорелся один из крупнейших химических заводов США. Власти штата эвакуировали население районов в радиусе 8 км от предприятия.

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