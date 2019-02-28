Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США

Более 50% американских граждан считают, что российская военная мощь создает угрозу для жизненно важных интересов США. Об этом стало известно после опроса, проведенного соцслужбой Gallup.

Кроме того, стало известно, что среди представителей Демократической партии такое мнение высказали 65% опрошенных, а среди республиканцев 46%. Также 32% граждан США считают, что Россия является основным американским противником.

Опрос проводился среди 1016 человек с 1 по 10 февраля. Погрешность результатов оценивается в 4%. Также среди вариантов были Китай, КНДР и Иран. Их назвали соперниками 21%, 14% и 9% респондентов соответственно.

23 февраля американские эксперты отвергли предположение, что «Посейдон» предназначен для нанесения первого удара по противнику, после просмотра видео испытания, которое ранее показало российское Минобороны.