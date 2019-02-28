Ракетный эсминец США «Дональд Кук» покинул Одессу

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook, DDG75) покинул порт Одессы, в котором простоял три дня. Об этом сообщается на сайте шестого флота ВМС США.

Как уточнили американские военные, посещение Одессы было запланировано «в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших региональных партнеров и союзников по НАТО».

«Дональд Кук» в очередной раз зашел в акваторию Черного моря с 19 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней.

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч). Судно имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Эсминец ввели в строй в августе 1998 года.