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Фейковое видео сожженых «денег Арашукова» было снято в Голландии

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Фото: РЕН ТВ
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Видеозапись с большим количеством денег, которые якобы пытались сжечь на одном из московских складов в день обысков у сенатора Рауфа Арашукова, оказалась фейком. Подобный ролик размещен на голландском новостном сайте VKMag.

Информация о связи видео с Арашуковым появилась 27 февраля, однако на иностранном портале она появилась четырьмя днями ранее. В новости голландского портала нет ни слова о сенаторе, но сообщается, что большую часть купюр удалось спасти.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке.

В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля СК совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

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