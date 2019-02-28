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Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.

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Документом также оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют.

Как сообщил председатель агентства Ярослав Белов, «протокол подписан по дипломатическим каналам» и «после длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти» направлен российской стороне.

По его словам, это сделано для того, чтобы «украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля».

Белов отметил, что протокол предоставляет Украине ряд преимуществ. Одно из них — распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. т для Украины и 6 тыс. т для РФ.

Также по условиям протокола Азовское море является внутренним морем двух государств, в нем смогут вести рыбный промысел как российские, так и украинские рыбаки.

12 мая 2018 года сообщалось, что пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало двух украинских рыбаков за ловлю краснокнижного русского осетра в российских водах Азовского моря.

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