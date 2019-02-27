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Журналист Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»

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Фото: ТАСС/Елена Пальм
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Журналист Дмитрий Алешковский через суд потребовал от авиакомпании «Аэрофлот» вернуть ему платиновый статус и накопленные мили по программе лояльности «Аэрофлот Бонус».

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Алексея Черникова, в исковом заявлении Алешковский просит восстановить счет бонусной карты и уровень счета подарочной карты.

Заявление зарегистрировано 27 февраля. В течение трех дней суд решит, будет ли иск принят.

В ноябре 2018 года «Аэрофлот» лишил Алешковского накопленных миль и привилегий за нарушения правил своей бонусной программы. В авиакомпании сообщили, что журналист был лишен статуса за «неоднократные оскорбления в адрес руководства» компании.

Гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев, комментируя ситуацию, заявил, что «люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что они будут за это отвечать».

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