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В России выросло число заболевших корью

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России растет заболеваемость корью, рассказали «Известиям» в Минздраве. В этом году вспышки инфекции зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. При этом больше всего риску подвержены непривитые дети. Специалисты сходятся во мнении, что причина распространения вируса заключается в массовых отказах от вакцинации.

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Эксперты предлагают изменить график введения прививок — таким путем уже пошли несколько зарубежных стран. Кроме того, в России планируют внедрить собственную трехвалентную вакцину для защиты от кори, паротита и краснухи. Разработка позволит снизить количество инъекций.

Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Сыпь может появиться спустя 14 дней с момента воздействия вируса, при этом заболевшие заразны уже за четыре дня до ее появления. Вспышки приходятся на конец зимы и начало весны.

Единственный способ защиты от кори — двукратная вакцинация, иммунитет от которой сохраняется до 25 лет. По истечении этого периода гражданам необходимо проверить наличие в организме антител и, в случае недостатка в них, привиться вновь.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

И в кори, и в радости: детская болезнь расползлась по регионам

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