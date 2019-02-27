Жилые дома и детсад остались без тепла из-за аварии в Карелии

Днем 27 февраля в карельском городе Суоярви произошла авария на тепловых сетях. Детский сад №7 и около 14 многоквартирных домов остались без отопления.

Бригады специалистов устраняют повреждения. Когда возобновится подача тепла, неизвестно, передает ИА «Карелинформ». Батареи остывают в домах №№43 и 45 на улице Ленина, а также в зданиях №№1, 1-а, 2, 3, 3-а (д/с №7), 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по улице Кайманова.

В конце января в Суоярви было возбуждено уголовное дело о самоуправстве гендиректора компании, который поручил ограничить подачу тепла из-за долгов. Как выяснили сотрудники прокуратуры, ООО «Питэр Пит» снизило температуру теплоносителя, отпускаемого из котельной предприятию, которое снабжает теплом большую часть жилых домов и социально значимые объекты. Как стало известно 24 января, в 55 домах Суоярви снова похолодало до 13–16 градусов.