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Собянин поблагодарил москвичей за участие в решении городских задач

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил московский портал краудсорсинга за участие в решении городских задач.

Как написал градоначальник в Twitter, за пять лет на портале crowd.mos.ru власти обсудили с москвичами 17 проектов.

«Среди них «Московские поликлиники», «Активное долголетие», «Наш город», «Мой офис госуслуг» и «Музеи Москвы». Вы подали больше 92 тыс. идей», — написал Собянин.

Он отметил, что лучшие предложения применяются на практике. Так, было предложено создать YouTube-канал столичных музеев и гибкую систему ценообразования, передает АГН «Москва».

Краудсорсинг — информационная технология, которая собирает заинтересованных людей в одном месте и дает возможность предлагать свои идеи на заданную тему.

26 февраля фанаты музыканта Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, обратились в мэрию Москвы с просьбой разрешить установку стены памяти музыканта.

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