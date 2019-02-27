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Стала известна причина катастрофы на вокзале в Каире

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Причиной взрыва на вокзале в Каире стала обыкновенная ссора двух машинистов, заявил в среду, 27 февраля, генпрокурор Египта Набиль Садек.

По информации ведомства, машинист локомотива, который врезался в платформу и вызвал пожар, покинул кабину, потому что он собирался выяснить отношения с другим железнодорожником. В тот момент поезд стал набирать скорость и позже въехал в отбойник и пристройку основного здания центрального вокзала, передает «РИА Новости».

 

ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. Поезд на большой скорости врезался в платформу, при столкновении взорвался топливный бак. Пламя быстро распространилось по платформе и вагонам. По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере 28 человек, еще десятки пострадали.

Ранее в этот же день российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с катастрофой на каирском вокзале. Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех людей, которые потеряли своих родных и близких в результате инцидента.

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