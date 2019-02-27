«Динамо» обыграло «Йокерит» на старте плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в финской столице в среду, 27 февраля. У победителей отличилась нападающие Патрик Закриссон, Микс Индрашис и защитник Микки Койвисто. У хозяев встречи шайбы забросили форварды Никлас Йенсен и Брайан О'Нил, пишет ТАСС.

На сегодняшний день счет в серии до четырех побед в пользу «Динамо» (2-0). Следующий матч пройдет 1 марта в Москве.

26 февраля московский «Спартак» обыграл питерский СКА со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина.