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«Динамо» обыграло «Йокерит» на старте плей-офф КХЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в финской столице в среду, 27 февраля. У победителей отличилась нападающие Патрик Закриссон, Микс Индрашис и защитник Микки Койвисто. У хозяев встречи шайбы забросили форварды Никлас Йенсен и Брайан О'Нил, пишет ТАСС.

На сегодняшний день счет в серии до четырех побед в пользу «Динамо» (2-0). Следующий матч пройдет 1 марта в Москве.

26 февраля московский «Спартак» обыграл питерский СКА со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина.

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