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Стивен Уилсон назвал свой последний альбом музыкой для интеллектуалов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Corrado Iorfida
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Британский рок-музыкант, основатель группы Porcupine Tree Стивен Уилсон рассказал о своем последнем альбоме To The Bone. В беседе с «Известиями» он назвал его  популярной музыкой для интеллектуалов.

«Последний более плотно связан с моей душой. Я как будто бы взял за основу доступные и запоминающиеся мелодии и ритмы 1980-х и разбавил их амбициозными экспериментальными штуками. Так что To The Bone — это микс музыки для интеллектуалов с доступной хитовостью поп-сцены», — пояснил артист.

Вместе с тем, по словам музыканта, все его сольные работы разные. В последней он затрагивает темы происхождения истины, ложных новостей, терроризма, миграции беженцев и мировых кризисов.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 28 февраля.

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