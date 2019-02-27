Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой на вокзале в Каире

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с катастрофой на вокзале в Каире. Текст телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля в среду, 27 февраля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий железнодорожной катастрофы», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех людей, которые потеряли своих родных и близких в результате инцидента. Президент также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в этот же день сообщалось, что число погибших в результате пожара на вокзале Рамсис достигло 28 человек, еще десятки пострадали.

ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. Поезд на большой скорости врезался в платформу, при столкновении взорвался топливный бак. Пламя быстро распространилось по платформе и вагонам.