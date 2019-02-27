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Путин заявил о намерении укреплять армию и флот

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Россия будет укреплять и развивать армию и флот, эти шаги носят исключительно оборонительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 27 февраля, на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций (ССО).

«Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Он пожелал сотрудникам ССО совершенствовать свое мастерство, оттачивать тактику специальных операций, а также успешно осваивать новейшую российскую военную технику.

«Если потребуется, выполните любую задачу… сделаете все невозможное, нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила», — заключил президент.

27 февраля сотрудники Сил специальных операций отмечают профессиональный праздник. Управление создано в 2009 году на базе подмосковной воинской части.

 

18 декабря Владимир Путин назвал приоритетные вопросы для российской армии, которые нужно решить в 2019 году. Прежде всего глава государства упомянул необходимость дальнейшего укрепления боевого потенциала стратегических ядерных сил, а также серийного выпуска и поставки ракетного комплекса «Авангард».

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