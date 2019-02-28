Шагнули в капитализм: кубинская конституция отходит от идеалов Фиделя Кастро

По итогам прошедшего на Острове свободы референдума в основной закон страны будут внесены существенные дополнения. Реформа коснется прежде всего экономической сферы — например, кубинцам разрешат частную собственность. Критики при этом обращают внимание на то, что политическое устройство на Кубе, несмотря на некоторые корректировки, кардинальным образом не изменится. О сути конституционной реформы и ее оценках — в материале «Известий».

«Идем дорогой трудной»

Разработка масштабных перемен, которые предполагалось внести в конституцию, шла в течение последних пяти лет. Ускоряющий импульс этим мероприятиям дал приход к власти Мигеля Диаса-Канеля, который прошлой весной принял должность председателя Госсовета и главы Совета министров (то есть, по сути, президента и премьер-министра Кубы) после ухода Рауля Кастро. Пакет изменений в основной закон страны летом был одобрен парламентом, а позднее вынесен на общественное обсуждение. Кульминацией этого процесса стал прошедший в минувшие выходные общенациональный референдум.

куба Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес Фото: TASS/Vladimir Molina

Кубинцы проголосовали с поистине социалистической ответственностью и активностью. В референдуме, согласно имеющимся подсчетам, приняли участие 84,4% из 8,7 млн жителей страны. По официальным подсчетам, в поддержку изменений высказались почти 87% избирателей. Для того чтобы референдум считался состоявшимся, а предложенные изменения в конституцию одобренными, достаточно было простого большинства.

Западные СМИ, впрочем, обращают внимание на то, что успешному проведению плебисцита предшествовала массированная пропагандистская кампания. «Более 700 тыс. кубинцев — или 9% тех, кто принял участие в голосовании, — в своих бюллетенях выступили против конституции, что стало редким проявлением широко распространенного инакомыслия на острове, где правят коммунисты, — указывает, например, телеканал CNN. — Кубинские чиновники активно добивались того, чтобы избиратели одобрили конституцию, а также подвергали цензуре или пытались пригасить общественные выступления против референдума». В кампании участвовал и глава государства: Twitter Диаса-Канеля пестрит сообщениями о том, что поддержка реформы — это шаг на пути к миру и достойный ответ «империалистической интервенции в Латинской Америке».

Поддержали частников

В конституцию, которая была принята более 40 лет назад, будут внесены свыше 90 новых статей. Возможно, реформа действительно радикальным образом и не изменит устройство политической, экономической и общественной жизни кубинцев, однако ряд существенных изменений в их жизни всё же будет.

Во многом перемены коснутся именно экономической и хозяйственной деятельности на острове. Так, в конституцию будет включено положение о «новых формах собственности, в том числе частной». «По сути дела, впервые прописано, что частная собственность является важным, хотя и дополняющим элементом в хозяйственной деятельности страны, — отметил в беседе с РБК советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. — В конституции также будет прописано, что государство будет следить за тем, чтобы доходы в частном секторе не превышали разумный предел и не противоречили принципам социальной справедливости».

куба Фото: Global Look Press/Alvaro Fuente

При этом пункты, касающиеся того, что национальная экономика сохранит плановый характер, а основные средства производства будут принадлежать государству, остались неизменными. Отдельно в тексте упомянуты темы защиты иностранных инвестиций, в которых Гавана испытывает острую необходимость, а также поддержки малого предпринимательства.

Предложенных изменений, однако, недостаточно для того, чтобы коренным образом изменить хозяйственно-экономическую ситуацию в стране. По словам американского бизнесмена кубинского происхождения, главы Группы кубинских исследований Карлоса Саладригаса, это «еще один большой упущенный шанс». «Немногочисленных существенных экономических перемен, которых удалось добиться, недостаточно для того, чтобы обеспечить экономический рост и привлечь иностранный капитал в необходимых объемах», — считает предприниматель, мнение которого приводит Reuters.

Коммунистический президент

В политической сфере нововведения на первый взгляд носят более революционный характер. По сути реформа предполагает изменение всей системы государственного управления. В частности, в структуре органов власти предусмотрены отдельные должности президента и премьера, а президент сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков.

Выборы главы государства при этом не будут прямыми: им сможет стать только член Национальной ассамблеи народной власти (парламента). Через законодателей будет проходить также и процедура назначения главы правительства, кандидатуру которого парламентариям будет представлять президент. Новый закон о выборах парламент должен принять в течение шестимесячного периода.

куба Фидель Кастро со своим братом Раулем Кастро Фото: TASS/PHOTAS

При этом рудименты минувших десятилетий, в течение которых Кубой управляли братья Кастро — сперва Фидель, а затем Рауль, который лишь в прошлом году отошел от руководства республикой, — остаются неизменными. Однопартийная коммунистическая система сохраняется — как и монополия государства на средства массовой информации. «В государстве с единственной политической партией кандидаты на правительственные посты обычно получают более 90% голосов в свою поддержку, — отмечает телеканал NBC. — Действующая конституция была одобрена в 1976 году 97,7% голосов».

Такая ситуация позволила как кубинским диссидентам, так и западным странам, которые традиционно критически настроены по отношению к действиям Гаваны, критиковать преобразования, считая их в лучшем случае поверхностными и показательными. «Критики говорят о том, что по сути реформы в политической системе островного государства даже не рассматривались, хотя эта тема и поднималась: после того как первый вариант проекта (конституции) был опубликован в июле, в течение трех месяцев в общенациональном масштабе проводились встречи муниципального уровня, на которых граждане могли высказать свое мнение, — отмечает NBC. — В ходе этих мероприятий многие кубинцы призывали к прямым выборам президента и других должностных лиц, однако в окончательном тексте проекта эти требования учтены не были».

«Политический театр»

Одним из наиболее агрессивных критиков референдума на Кубе стали Соединенные Штаты, отношения которых с Гаваной после периода определенной нормализации в период президентства демократа Барака Обамы вновь перешли в напряженную фазу. В частности, в заявлении госсекретаря Майка Помпео прошедший плебисцит назван «политическим театром» и «подавлением общественных обсуждений». «Новая конституция прежде всего подтверждает роль Коммунистической партии как единственной легальной политической силы, а также провозглашает нерушимой социалистическую систему, блокируя возможность столь необходимых экономических реформ, — подчеркивает глава американской дипломатии. — Документ также не содержит гарантий фундаментальных свобод для кубинского народа».

куба Госсекретарь США Майк Помпео Фото: Global Look Press/Li Muzi

В Гаване незамедлительно дали ответ Помпео. В заявлении кубинского МИДа, которое цитирует главный печатный орган кубинской Компартии, газета Granma, указывается, что реакция Вашингтона — это пример «империалистического мышления, которое глубоко укоренилось во внешней политике нынешней американской администрации». «Госдепартаменту пора покончить с практикой вмешательства во внутренние дела других государств, в процесс выборов или голосований в других странах, — считают в Гаване. — Это мания, которая нарушает нормы международного права и которой правительство Соединенных Штатов выражает неуважение к нормам, которыми регулируются отношения суверенных государств».

Своим путем

Даже с учетом того, что преобразования в политическом и экономическом укладе жизни Кубы на деле могут оказаться не такими масштабными, как это представляется на страницах текста основного закона, эффект от начатых реформ может быть более долгосрочным. Как отмечает Уильям Леогранде, профессор Американского университета и специалист по отношениям США и Кубы, ни одно из изменений «не угрожает базовой структуре однопартийной системы» Острова свободы. Однако, отметил специалист в беседе с The New York Times, «когда вы создаете прецедент и люди могут мобилизоваться для того, чтобы обсуждать политические вопросы с правительством, этого джинна будет уже не так просто загнать обратно в бутылку».

куба Фото: REUTERS/Fernando Medina

Жесткая американо-кубинская риторика за минувшие десятилетия стала уже нормой, а на фоне последних заявлений из Вашингтона «у кубинцев вновь обостряется чувство осажденной крепости», полагает Николай Калашников из Института Латинской Америки. «Отношения с США меняют и социально-экономические условия на Кубе. Гражданам, находящимся на заработках за рубежом, из-за санкций трудно отправлять на родину денежные переводы, — отметил эксперт в беседе с «РИА Новости». — Чем меньше внешних запретов, тем больше вероятность того, что реформы не останутся только на словах». Это позволяет надеяться на то, что Куба в своей эволюции пойдет своим собственным путем, без оглядки на Белый дом, который, судя по ситуации вокруг Венесуэлы и других стран Латинской Америки, и в XXI веке не намерен расставаться с идеей увеличения числа своих сателлитов на соседнем континенте.