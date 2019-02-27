Группа KAZKA отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»

Украинская музыкальная группа KAZKA отказалась от предложения представить Украину на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2019». Об этом сообщается в среду, 27 февраля, на официальной странице коллектива в Instagram.

Артисты подчеркнули, что были бы рады выступить за свою страну и победить, но «не любой ценой».

«Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение», — говорится в сообщении.

В своем заявлении музыканты также отметили, что готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если пройдут отбор.

Ранее 27 февраля член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сообщила о том, что группе KAZKA предложили поехать на «Евровидение-2019» от Украины.

26 февраля стало известно, что группа Freedom-Jazz, ставшая финалистом украинского национального отбора «Евровидение», отказалась поехать на конкурс. Freedom-Jazz заняла в отборе второе место, победительницей изначально стала певица Maruv. Она также отказалась представлять Украину. Артистка заявила, что ее не устроили некоторые пункты договора. В частности, она не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков. Кроме того, она сообщила, что от нее требовали отказа от гастролей в России.

НОТУ, в свою очередь, объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Кроме того, в телекомпании подчеркнули, что ситуация вокруг национального отбора на конкурс политизировалась и может привести к эскалации раскола в украинском обществе.

Скандал вокруг «Евровидения» на Украине разгорелся, после того как претендентки на участие в финале конкурса — сестры Анна и Мария Опанасюк, — отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.