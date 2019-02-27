ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, Исламабад сообщил об уничтожении двух индийских самолетов. Конфликт между двумя странами обострился после теракта, устроенного смертником из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир.

В среду, 27 февраля, пакистанские военные заявили, что сбили два самолета ВВС Индии в регионе Кашмир. Двух пилотов арестовали.

«Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой — в районе линии контроля», — рассказал руководитель пресс-службы ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, передает «РИА Новости».

В Индии сообщили, что сбили пакистанский истребитель и потеряли свой МиГ-21. «Воздушный бой» произошел после того, как накануне индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая. После этого самолеты Пакистана поднялись в воздух, но ВВС Индии вернулись назад.

Пакистан закрыл воздушное пространство

Воздушное пространство Пакистана было закрыто. В частности, были приостановлены все рейсы в аэропортах Исламабада, Мултана, Лахора, Сиалкота и Фейсалабада. Позже стало известно, что по этой причине авиакомпания «Россия» собирается изменить маршруты полетов своих авиалайнеров. Также сообщалось, что авиационные службы Пакистана выпустили два иностранных пассажирских самолета из аэропорта города Карачи.

Мнение экспертов

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал в беседе с «Известиями», что в военно-воздушном отношении Индия значительно превосходит Пакистан. Более того, она обладает значительным преимуществом и в других видах вооружений. В частности, у нее один из самых больших парков зенитно-ракетных комплексов в регионе.

Михайлов также выразил мнение, что ухудшение отношений двух государств вряд ли перерастет в полноценную войну, особенно учитывая наличие ядерного оружия у обеих стран и потенциальные катастрофические последствия. По словам военного политолога, конфликт необходимо сворачивать через переговоры с третьей стороной, например в лице России.

Обострение конфликта

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ее члены провели атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, которая унесла жизни 45 человек.