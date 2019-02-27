Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Обновленный законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), внесенный в Конгресс в середине февраля, предусматривает введение дополнительных санкций против России. Документ проекта был опубликован на сайте Конгресса США в среду, 27 февраля.

Авторы инициативы, среди которых Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, предложили ввести санкции за «вмешательство в выборы в США», «злонамеренное влияние в Сирии» и за «агрессию на Украине».

Отмечается, что спустя шесть месяцев после вступления закона в силу под ограничения попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица», способствующие развитию беззакония и коррупции «от лица президента России Владимира Путина».

Кроме того, через полгода после вступления проекта в силу американская разведка должна представить Конгрессу отчет «о личном состоянии и активах Путина». Помимо этого, сенаторы предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе.

13 февраля США заявили, что снимут санкции с России в том случае, если украинские власти получат под свой контроль Донбасс и Крым.