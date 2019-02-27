Киевское шоссе в Калужской области обустроят для беспилотных авто

Участки Киевского шоссе в Калужской области обустроят для беспилотных автомобилей. Сотрудники «Автодора» укладывают вдоль трасс специальные кабели, устанавливают П-образные опоры, на которые можно будет устанавливать аппаратуру, позволяющую реализовывать проекты управления и дорожным движением, и самой машиной.

Также в регионе запланирована реконструкция трассы М-3 «Украина» на отрезках 37–173-й км, 65–124-й км. При проектировании будет учтена возможность использования цифровых технологий, которые в дальнейшем позволят использовать в том числе и беспилотные технологии, отмечает газета «Весть».

В 2019 году сразу шесть компаний собираются начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах, сообщалось 19 февраля. Так, ПАО «КамАЗ», ООО «КБ Аврора», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и университет Иннополис собираются протестировать 12 прототипов. Еще 100 автоматизированных машин — компания «Яндекс».