Президентское послание — установочный текст, «дорожная карта» и руководство к действию для государственных органов и парламентариев. Это не просто отчет президента о проделанной работе, даже не в первую очередь. Это документ о том, каким будет будущее страны в ближайшее время и в перспективе на несколько лет, а иногда и более длительном временном промежутке.

В обнародованном 20 февраля президентом послании также содержался огромный перечень конкретных инициатив, которые теперь требуют исполнения. Значительная часть их касалась социальной сферы — тут были и вопросы пособий на детей, и ипотечные каникулы, и широкий круг инициатив по борьбе с бедностью, и многое другое. На чиновном языке это нередко называют инвестициями в человеческий капитал, хотя правильнее было бы обозначить их как средство по достижению пусть и далеко не полной, но все-таки большей социальной справедливости. Остается в полной силе и майский указ Путина, о чем президент отдельно оговорился в послании депутатам — никто не снимает ответственности с федеральных и региональных чиновников за его исполнение.

Никто не собирается бросать на произвол судьбы и инициативы Путина из его послания: в среду был опубликован перечень поручений чиновникам по его итогам, а через пару часов президент собрал членов кабинета министров. И там он, в частности, сказал: «У нас выстроен график работы и контроля за тем, как работа идет по нацпроектам. Сейчас мы говорим о послании этого года, там некоторые вещи не выходят за рамки нацпроектов. И, как я уже говорил, буду внимательно следить за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, а что не сделано». То есть ответственность министров и губернаторов за исполнение нацпроектов и послания в той части, что не охвачена нацпроектами, будет персональной. Не справился — будут последствия.

Вопросов, которые возникают в процессе реализации отдельных программ и поручений, появляется масса. Где-то новые инициативы подпадают под действие старых актов, и получается противоречие, которое надо устранять. Так, Путин обратил внимание на ситуацию с уплатой налога с денег по программе «Земский доктор». По словам президента, с людей начали требовать налог с физлиц — это же доход. В результате государство обещает миллион, а на руки «чистыми» получает всего 870 тыс. Получается, что декларируемые обязательства как бы не исполняются. Потому для программ «Земский доктор» и «Земский учитель» Владимир Путин и предложил отменить НДФЛ или увеличить сумму выплаты, чтобы на руки люди получили свои деньги.

И на местах, и в Москве президента внимательно слушали, и сейчас из госорганов и регионов идет буквально вал новостей, так или иначе с посланием связанных. Основными ньюсмейкерами, естественно, являются те, кто непосредственно за исполнение тех или иных инициатив президента отвечает. Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Формально — по итогам инвестиционного форума в Сочи, но понятно, что речь идет о путинской инициативе по сокращению бедности. Или вице-премьер по социалке Татьяна Голикова рассказала в интервью о том, как послание готовилось: как их с главой Минфина Силуановым вызывали в Кремль, чтобы они смогли при Путине решить свои разногласия, и как она буквально «в столбик» считала суммы вместе с президентом.

Регионы — их руководители по ряду поручений президента назначены соответственными — уже подключились к исполнению поручений президента. Времени «на раскачку» у них немного: до старта программы «Земский учитель», например, осталось всего 10 месяцев. Правда, новации для губернаторов совсем уж откровениями стать не должны были — в конце концов примерно такие наработки и должны были получиться по итогам нового формата заседания Госсовета. Это тот обновленный формат, когда федеральные и региональные руководители совместно, практически в режиме «мозгового штурма» вырабатывают оптимальные решения по широчайшему кругу вопросов — и в первую очередь, разумеется, в той же самой социальной сфере. Она находится в фокусе внимания по той простой причине, что это самая значимая сфера взаимодействия федеральных и региональных властей, а стало быть, и решения должны приниматься совместно. С федерального уровня не всегда видны проблемы более близкого к земле порядка, не говоря о региональной специфике разнообразных краев, республик и областей. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, кстати, назвал в качестве положительной черты послания, что в нем «идет прямая отсылка не к федеральной мудрости, а к региональным экспериментам и даже к мнению волонтеров, потому что социальные болезни не решаются без обратной связи».

Буквально на следующий день после оглашения послания губернатор Новгородской области Андрей Никитин уже в президентском кабинете говорит о борьбе с бедностью, рассказывает о преобразованиях в системе здравоохранения и так далее. Неслучайно, что именно с этим главой региона встретился президент сразу после оглашения послания, ведь именно Никитин возглавляет рабочую группу по социальной политике в составе Госсовета. Рассказал, например, Никитин о том, что на территории области реализуется совместная со Сбербанком программа «Учитель России», в рамках которой молодые специалисты едут в районы области и преподают, а область и банк берут на себя совместные расходы. Получается, фактически уже реализуется та программа, которую в расширенном варианте на федеральном уровне предложил Путин. Такие отчеты не минуют никого из губернаторского корпуса.

Кстати, «Ведомости» уже после послания президента опубликовали выдержки из любопытного документа, касающегося методики оценки исполнения майского указа Путина и 12 нацпроектов. Методика Минэкономразвития оценивает выполнение 14 из 15 ключевых показателей эффективности (KPI), которые были утверждены Госсоветом в конце декабря: число высокопроизводительных рабочих мест, производительность труда, зарплата, инвестиции, бедность и т.д. Иными словами, просто так губернаторам почивать на лаврах не стоит, за плохое исполнение указа можно получить серьезный нагоняй, а то и лишиться должности — прецеденты имеются. То же, естественно, касается и президентского послания. По существу, это будет серьезный экзамен для губернаторского корпуса.

Вопросы социального развития — это не просто про школы с учителями и больницы с врачами. Это разговор про новый стандарт качества жизни. Поэтому от эффективного запуска программ, от того, смогут ли они заработать, зависит в прямом смысле слова.

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