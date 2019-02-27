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Водитель, сбивший пешеходов на Невском проспекте, был под кокаином

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Водитель, насмерть сбивший пешеходов на Невском проспекте, был под кокаином.

В крови Мурада Касымова ищут следы других психотропных веществ. В машине подозреваемого нашли воздушный шар с «веселящим газом».

Ночью 24 февраля BMW X6 выехал на тротуар и протаранил группу людей. Погибли гражданин США и жительница Москвы, трое получили травмы.

Водитель арестован, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

 

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