Водитель, сбивший пешеходов на Невском проспекте, был под кокаином

Водитель, насмерть сбивший пешеходов на Невском проспекте, был под кокаином.

В крови Мурада Касымова ищут следы других психотропных веществ. В машине подозреваемого нашли воздушный шар с «веселящим газом».

Ночью 24 февраля BMW X6 выехал на тротуар и протаранил группу людей. Погибли гражданин США и жительница Москвы, трое получили травмы.

Водитель арестован, ему грозит до девяти лет лишения свободы.