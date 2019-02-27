Лыжник Вылегжанин объявил о завершении карьеры после Кубка мира

Российский лыжник Максим Вылегжанин собирается завершить карьеру. По его словам, это произойдет после этапа Кубка мира.

«Ближайшие планы — завершить Кубок мира, пробежать этап Кубка мира в Осло. После этого вообще завершить карьеру», — цитирует спортсмена «РИА Новости».

Ранее 27 февраля 36-летний Вылегжанин занял 33-е место в индивидуальной гонке, сообщает «Спорт-Экспресс».

26 февраля российская лыжница Анастасия Седова заняла шестое место в индивидуальной гонке. Наталья Непряева финишировала седьмой, Юлия Белорукова — 12-й, Алиса Жамбалова — 21-й.

Вылегжанин — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион России.