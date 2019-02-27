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Лыжник Вылегжанин объявил о завершении карьеры после Кубка мира

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский лыжник Максим Вылегжанин собирается завершить карьеру. По его словам, это произойдет после этапа Кубка мира.

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«Ближайшие планы — завершить Кубок мира, пробежать этап Кубка мира в Осло. После этого вообще завершить карьеру», — цитирует спортсмена «РИА Новости».

Ранее 27 февраля 36-летний Вылегжанин занял 33-е место в индивидуальной гонке, сообщает «Спорт-Экспресс».

26 февраля российская лыжница Анастасия Седова заняла шестое место в индивидуальной гонке. Наталья Непряева финишировала седьмой, Юлия Белорукова — 12-й, Алиса Жамбалова — 21-й.

Вылегжанин — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион России.

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