Количество занимающихся спортом граждан хотят увеличить в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о планах на увеличение числа горожан, которые регулярно занимаются спортом. К концу года их доля вырастет до 48%.

По словам Метшина, в настоящий момент регулярно занимаются спортом порядка 530 тыс. казанцев. Это 45% населения города. Мэр считает, что к концу года долю спортсменов удастся увеличить на 3–4%. Об этом пишет InKazan.ru.

Глава города подчеркнул, что при строительстве объектов к Универсиаде город столкнулся с критикой по поводу возможной невостребованности площадок. Однако сейчас спортивные объекты города заполнены под завязку.

За последние 10 лет количество спортивных сооружений в столице Татарстана увеличилось в 1,5 раза. По количеству стадионов Казань лидирует среди городов-миллионников.