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Более 150 фасадов зданий проверили в Туле на предмет соответствия правилам

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В Туле продолжаются работы по приведению фасадов зданий в надлежащее состояние и мониторинг ситуации. По состоянию на 22 февраля в городе удалось привести в порядок свыше 150 фасадов на улицах Советской, Тургеневской, Дзержинского, Менделеевской, Никитской, Розы Люксембург, а также проспекте Ленина и переулке Садовом. Об этом заявил глава управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

Как сообщает пресс-служба Тульской городской думы, из 150 обследованные зданий 35 являются объектами культурного наследия. В связи с этим в инспекцию по госохране таких объектов направлен запрос с просьбой принять меры, пишет газета «Тульские известия».

26 сентября 2018 года гордума приняла решение внести изменения в правила благоустройства в части размещения вывесок. Согласно им, к зоне строгой регламентации относится весь исторический центр.

По результатам проведенных рейдов было выдано 70 требований о приведение вывесок в надлежащее состояние в соответствии с правилами благоустройства.

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