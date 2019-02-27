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Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов ради поездки за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, после того как ему ограничили выезд за границу, рассказал главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

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По его данным, за 2018 год было вынесено более 35 тыс. постановлений об ограничении права выезда алиментщикам на сумму 7 млрд рублей. 

«В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 млн рублей», — добавил пристав, его слова приводит ТАСС

Кроме того, около 20 тыс. должникам по алиментам ограничили водительские права, благодаря чему с них удалось взыскать 444 млн рублей. 

Как подчеркнул Замородских, за прошедший год  московскому УФССП удалось взыскать более 1,3 млрд рублей на содержание несовершеннолетних детей. 

В декабре 2018 года в России предложили обязать платить алименты неработающему бывшему супругу или супруге, с кем остались дети. Авторы инициативы ожидают, что такая мера поможет повысить уровень жизни детей в неполных семьях и защитит их интересы.

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