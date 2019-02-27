Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов ради поездки за рубеж

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, после того как ему ограничили выезд за границу, рассказал главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

По его данным, за 2018 год было вынесено более 35 тыс. постановлений об ограничении права выезда алиментщикам на сумму 7 млрд рублей.

«В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 млн рублей», — добавил пристав, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, около 20 тыс. должникам по алиментам ограничили водительские права, благодаря чему с них удалось взыскать 444 млн рублей.

Как подчеркнул Замородских, за прошедший год московскому УФССП удалось взыскать более 1,3 млрд рублей на содержание несовершеннолетних детей.

В декабре 2018 года в России предложили обязать платить алименты неработающему бывшему супругу или супруге, с кем остались дети. Авторы инициативы ожидают, что такая мера поможет повысить уровень жизни детей в неполных семьях и защитит их интересы.