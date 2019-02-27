Главную елку Перми впервые оставят на площади до середины марта

В Перми планируют провести некий эксперимент, в рамках которого главную городскую елку оставят до середины марта. К Масленице дерево украсят цветами и бабочками вместо гирлянд и игрушек.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе городской администрации, на данный момент на площади для празднования Масленицы проходит демонтаж горок и скульптур из льда, но городскую елку впервые решено оставить до середины марта. Дерево сменит оформление на весеннее.

Как отметили в департаменте культуры и молодежной политики городской администрации, весенние украшения станут неким экспериментом для горожан и гостей Перми. Не исключена вероятность того, что такая смена облачения станет традицией.

В 2019 году Масленица приходится на неделю с 4 по 10 марта. Уже на следующий день после завершения гуляний елку начнут разбирать.