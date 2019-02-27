Прямой эфир

Главную елку Перми впервые оставят на площади до середины марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Перми планируют провести некий эксперимент, в рамках которого главную городскую елку оставят до середины марта. К Масленице дерево украсят цветами и бабочками вместо гирлянд и игрушек.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе городской администрации, на данный момент на площади для празднования Масленицы проходит демонтаж горок и скульптур из льда, но городскую елку впервые решено оставить до середины марта. Дерево сменит оформление на весеннее.

Как отметили в департаменте культуры и молодежной политики городской администрации, весенние украшения станут неким экспериментом для горожан и гостей Перми. Не исключена вероятность того, что такая смена облачения станет традицией.

В 2019 году Масленица приходится на неделю с 4 по 10 марта. Уже на следующий день после завершения гуляний елку начнут разбирать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогоднюю елку демонтируют на центральной площади Тулы
Жители Казани сдали свыше 4 т елок на корм козам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017