В Нальчике сняли режим контртеррористической операции

В столице Кабардино-Балкарской Республики отменили введенный ранее 27 февраля режим контртеррористической операции (КТО), поскольку жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

«С 13:55 мск 27 февраля правовой режим КТО и действовавшие на указанной территории временные ограничения отменены», — говорится в сообщении.

Режим КТО был введен в Нальчике в ночь на среду, 27 февраля, в связи с планировавшимся терактом. Позже в тот же день стало известно, что силовикам удалось ликвидировать троих вооруженных боевиков на улице Братьев Кардановых. Все они состояли в религиозно-экстремистской группировке.

После установления личностей злоумышленников стало известно, что они планировали преступления террористической направленности на территории республики.