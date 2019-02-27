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В Нальчике сняли режим контртеррористической операции

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В столице Кабардино-Балкарской Республики отменили введенный ранее 27 февраля режим контртеррористической операции (КТО), поскольку жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

«С 13:55 мск 27 февраля правовой режим КТО и действовавшие на указанной территории временные ограничения отменены», — говорится в сообщении.

Режим КТО был введен в Нальчике в ночь на среду, 27 февраля, в связи с планировавшимся терактом. Позже в тот же день стало известно, что силовикам удалось ликвидировать троих вооруженных боевиков на улице Братьев Кардановых. Все они состояли в религиозно-экстремистской группировке.

После установления личностей злоумышленников стало известно, что они планировали преступления террористической направленности на территории республики.

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