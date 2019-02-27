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Один человек пострадал при столкновении двух иномарок в Брянске

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В Брянске на улице Комсомольской столкнулись две иномарки. Пострадал 21-летний мужчина-пассажир, сообщает пресс-служба УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла во вторник, 26 февраля, около 16:05. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Ford Transit при повороте налево не уступил двигавшейся по главной Toyota Camry, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 21-летний пассажир Toyota. Мужчина получил ушиб грудной клетки, ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

13 февраля в Брянской области столкнулись две легковушки. В результате лобового столкновения госпитализированы три человека.

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