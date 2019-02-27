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Словацкий школьник ранил одноклассника из пистолета

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Учащийся средней школы в словацком городе Спишска-Нова-Вес выстрелил в своего одноклассника из пистолета и ранил его в голову. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает телеканал ТА3.

Известно, что обоим школьникам по 13 лет, причина конфликта пока неизвестна. «Раненому была оказана помощь на месте, после чего он доставлен в местную больницу», — сообщили представители медицинских служб, передает «РИА Новости».

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

25 февраля водитель автомобиля выстрелил в лицо пешеходу в Калининском районе на севере Санкт-Петербурга. Инцидент произошел около одного из домов на Тимуровской улице после того, как пешеход сделал замечание владельцу Renault Duster, заехавшему на тротуар.

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