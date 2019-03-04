Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара заявили, что по итогам 2019 года российская экономика может вырасти на 1,7–2%. На первый взгляд это кажется очень оптимистичным прогнозом. Ведь даже Минэкономразвития ожидает увеличения ВВП в этом году на скромные 1,3%.

Начнем с того, что в природе не существует нулевых вероятностей, так что шансы, что мы вырастем за год даже не на два, а на 20%, всегда есть. Вопрос, какие. На настоящий момент для российской экономики существует несколько сценариев развития в течение года, характеризующихся теми или иными рисками и, соответственно, вероятностью как реализации самих рисков, так и последствий в виде следования по различным сценариям. Давайте посмотрим, что нас может ждать в 2019 году, и попробуем примерно оценить вероятность исхода любого из рассматриваемых сценариев (точно, понятное дело, оценить невозможно).

Сценарий «негативный». Он предполагает сочетание всех или большинства имеющихся отрицательных рисков если не одновременно, то в течение весьма непродолжительного интервала. Это снижение цен на углеводороды, введение нового, возможно, крайне жесткого пакета антироссийских санкций и, как следствие, стремительный отток капитала и невозможность Минфином занимать на внутреннем рынке. Также это существенная и быстрая девальвация рубля, резкий рост темпов инфляции после некоторой положительной коррекции, наметившейся в феврале, продолжающееся сокращение инвестиций в основное производство и усиление изоляции России во внешней торговле. Сюда же можно включить и возможное увеличение расходов на оборону из-за неблагоприятных внешнеполитических факторов или потенциальных рисков.

В этом случае темпы расширения отечественной экономики по итогам года не превысят 0,9–1,1%, а цены к концу 2019-го вырастут более чем на 6%. Ощущаемая инфляция при этом перевалит за 10%, а про ожидаемую даже говорить страшно. Вероятность такого развития событий не так уж и велика — слишком большое количество крайне неприятных для страны факторов должно получить фактическую реализацию в течение относительно короткого периода времени — 10 месяцев. Шансов, что мы окажемся в столь неприятной ситуации, не более 10–15%.

Противоположный сценарий — «позитивный». Цена на нефть растет высокими темпами, Запад отказывается от введения новых санкций и даже смягчает какие-то из существующих. Инвестиционный климат страны по каким-то причинам неожиданно резко возрастает, что вызывает приток капитала, в том числе и иностранного. Существенно улучшается бизнес-климат, что вызывает оживление в российской экономике, сопровождаемое ростом здоровой и прозрачной конкуренции, повышением производительности, увеличением доли производств с высокой добавленной стоимостью, улучшениями на рынке труда и т. д. Соответственно, растут реальные располагаемые доходы населения, активизируется финансовый сектор, появляются первые признаки выхода из стагнации строительного сектора, промышленность показывает хорошие темпы роста.

Тогда по итогам года вполне можно ждать подъема национальной экономики в пределах 1,7–2,2%, снижения инфляции до 3,3–3,6%, возвращения реальных доходов россиян к росту после пятилетнего падения. Вероятность, что «привалит» такое счастье, от 5 до 10%.

Остается «нейтральный» вариант, который либо предполагает, что по большинству значимых и важных для экономики страны позиций сохранится статус-кво, либо какая-то часть новых негативных факторов будет компенсирована вновь же появившимися позитивными. Это приведет к формированию в каком-то роде «дельта-нейтральной» позиции в экономике. Тогда можно ждать роста ВВП в течение года до 1,3–1,6% и сохранения инфляции в пределах 4%. Вероятность, что будет реализован именно такой сценарий, наибольшая и составляет порядка 80%.

Расходятся ли наши размышления с тем, что сказали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС? По большому счету нет. Предложенный ими вариант, при котором рост экономики в этом году может составить 1,7–2% при условии отсутствия шоков, не сильно расходится с описанным «позитивным» сценарием. Ну, разве что «позитивный» вариант, помимо отсутствия шоков, предполагает и наличие некоторого количества действительно положительно воздействующих факторов. Рассчитывать на значительную их часть не то чтобы невозможно, но было бы непредусмотрительно.

Автор — финансовый аналитик

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