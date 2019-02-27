В ЕС договорились продлить санкции против Януковича и его окружения

Постоянные представители стран Евросоюза договорились о продлении на год индивидуальных санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом 27 февраля сообщил источник в Совете ЕС.

«Послы согласовали продление санкций в отношении Януковича и его окружения еще на один год», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что перечень лиц, подпавших под ограничительные меры, претерпит незначительные изменения. По его словам, решение об изменении черного списка будет утверждено на следующей неделе, а затем обновленный перечень опубликуют в официальном журнале ЕС.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила Януковича от власти. Он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Позднее против политика возбудили уголовное дело о госизмене.

5 марта 2014 год ЕС ввел санкции в отношении 18 граждан Украины. В список вошли Янукович, двое его сыновей, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и приближенные к нему лица. Ограничительный меры включают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку банковских активов. Изначально санкции вводились на год, но после истечения этого срока власти ЕС неоднократно их продлевали.

20 февраля 2019 года Янукович обратился с открытым письмом к гражданам страны, в котором раскритиковал действия нынешнего президента Украина Петра Порошенко и пообещал ему разбирательство в международном трибунале в Гааге.