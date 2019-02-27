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Около 5 млрд рублей потратят в Татарстане на ремонт детских садов

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Бюджет Республики Татарстан направит около 5 млрд рублей на ремонт учреждений образования, в том числе детских садов, в Казани в 2019 году. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Капитальный ремонт запланирован в 16 детских садах, которые были построены более 30 лет назад. Общая сумма финансирования из республиканского бюджета достигнет почти 5 млрд рублей. При этом Метшин уточнил, что в ремонте нуждаются 186 детских садов, которые были построены раньше 1983 года. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В 2019 году также запланировано строительство новых детсадов. Планируется завершение работы в 11 новых учреждениях. Также в ближайшие годы будет построено еще 20 детсадов.

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