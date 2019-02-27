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Умер экс-барабанщик The Cure

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Фото: facebook.com/Andy Anderson
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Умер экс-барабанщик легендарной британской рок-группы The Cure Энди Андерсон. Музыканту было 68 лет, сообщил его коллега Лол Толхерст.

«Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом», — написал Толхерст в Twitter.

Он отметил, что Андерсон долгие годы боролся с онкологией и ему удалось сохранить свое чувство юмора самого конца. Музыкант скончался вечером во вторник, 26 февраля, в своем доме в Британии. 

The Cure — британская рок-группа, образованная в 1976 году. Музыканты считаются одними из создателей и наиболее значительных фигур постпанка и готик-рока. Андерсон присоединился к The Cure в 1983 году, после чего он работал с Игги Попом, Питером Гэбриэлом, The Steve Hillage Band и другими музыкантами.

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