Умер экс-барабанщик The Cure

Умер экс-барабанщик легендарной британской рок-группы The Cure Энди Андерсон. Музыканту было 68 лет, сообщил его коллега Лол Толхерст.

«Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом», — написал Толхерст в Twitter.

Он отметил, что Андерсон долгие годы боролся с онкологией и ему удалось сохранить свое чувство юмора самого конца. Музыкант скончался вечером во вторник, 26 февраля, в своем доме в Британии.

The Cure — британская рок-группа, образованная в 1976 году. Музыканты считаются одними из создателей и наиболее значительных фигур постпанка и готик-рока. Андерсон присоединился к The Cure в 1983 году, после чего он работал с Игги Попом, Питером Гэбриэлом, The Steve Hillage Band и другими музыкантами.