МИД Венесуэлы назвал заявления США о кризисе предлогом для вторжения

Венесуэльские власти не отрицают наличие в стране экономических проблем, однако заявления Вашингтона о гуманитарном кризисе используются для военного вторжения, считает министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

В стране установился экономический кризис и блокада, и это имеет свои последствия, рассказал Арреаса журналистам в среду, 27 февраля. По его словам, в Колумбии «люди тоже голодают», поэтому сообщения о кризисе в Венесуэле — «медийные нападки» на республику, передает «РИА Новости».

«Мы не отрицаем проблемы... не отрицаем блокаду, но именно поэтому у нас гуманитарный кризис. И это предлог для вторжения в мою страну», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской Республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.