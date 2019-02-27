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Строительство дороги от вокзала Брянска стоимостью 2 млрд отложили

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В Брянске было решено отложить начало строительства объездной дороги от вокзала «Брянск-I» до «Метро», первый этап которого потребует 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы Брянска Александра Хлиманкова, строительство объездной дороги протяженностью 5,4 км планировалось начать в 2019 году. Также проект предусматривал строительство нового моста и кольцевой развязки, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Также глава города отметил, что стоимость реализации первого этапа проекта оценили в более чем 2 млн рублей. В конце прошлого года было принято решение о выделении средства из федерального бюджета, но на данный момент они пока не поступили.

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