Получившего ожоги на домашнем файер-шоу малыша перевели из реанимации

Пятилетнего мальчика, который получил сильные ожоги во время домашнего файер-шоу в Липецкой области, перевели из реанимации в обычное отделение федерального клинического центра в Москве.

Как рассказал GOROD48 начальник липецкого облздрава Юрий Шуршуков, мальчик был переведен из реанимации в обычное отделение. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Ребенок начал поправляться, но ему предстоит длительное лечение.

Трагический случай произошел 18 февраля в селе Сырское. Родители мальчика, празднуя его день рождения, решили устроить домашнее файер-шоу. Они добавили в смесь спиртовую жидкость для усиления эффекта и подожгли стоящее перед мальчиком блюдо. Пламя перекинулось на ребенка. Он получил 30% ожогов тела III степени, а также ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что пострадавшего малыша собирались перевести из областной детской больницы в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, но всё же мальчик был перевезен в федеральный клинический центр в Москве.