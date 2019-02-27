Новый мужской монастырь появится в Ставропольском крае

Священный синод Русской православной церкви одобрил появление в Ставропольском крае нового мужского монастыря. Скит откроют в Светлограде.

Прошение об открытии монастыря подал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Священный синод РПЦ поддержал ходатайство, сообщает NewsTracker. Обитель появится в Светлограде и получит имя первопрестольных апостолов Петра и Павла. Монастырь возглавит в сане игумена иеромонах Кирилл Никитин, сейчас он является настоятелем храма Петра и Павла.

На данный момент в Ставропольском крае действует два женских и два мужских монастыря. Они находятся в Лермонтове, селе Татарка, станице Ессентукской и в Ставрополе.