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Новый мужской монастырь появится в Ставропольском крае

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Священный синод Русской православной церкви одобрил появление в Ставропольском крае нового мужского монастыря. Скит откроют в Светлограде.

Прошение об открытии монастыря подал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Священный синод РПЦ поддержал ходатайство, сообщает NewsTracker. Обитель появится в Светлограде и получит имя первопрестольных апостолов Петра и Павла. Монастырь возглавит в сане игумена иеромонах Кирилл Никитин, сейчас он является настоятелем храма Петра и Павла.

На данный момент в Ставропольском крае действует два женских и два мужских монастыря. Они находятся в Лермонтове, селе Татарка, станице Ессентукской и в Ставрополе.

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