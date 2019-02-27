Карантинным мерам из-за ОРВИ подверглись 177 школ в Оренбуржье

В Оренбургской области обстановка, связанная с ОРВИ и гриппом, остается напряженной. Эпидемия стала причиной изменений в работе десятков школы — в общей сложности закрывали 177 учреждений.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в общей сложности было разобщено 38,6 тыс. детей. Полностью закрыть на карантин пришлось все школы Соль-Илецкого и Ясненского городских округов, Сакмарского, Оренбургского, Переволоцкого, Шарлыкского, Новоорского районов и города Сорочинска.

Помимо этого, на территории региона закрытию подвергались две школы-интерната, одно учреждение среднего образования и шесть детских садов. Еще в ряде учреждений карантин вводился частично, пишет РИА «Оренбуржье».

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано свыше 14 тыс. случаев новых заболеваний.