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Конференция «Уроки истории Самарского Знамени» состоится в Самаре

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В Самаре планируют провести конференцию на тему «Уроки истории Самарского Знамени». Ее организуют в историческом парке «Россия – моя история», расположенном в ТРК «Гудок», в четверг, 28 февраля.

В рамках проведения научно-практической конференции запланирована работа различных тематических секций. Также участников ожидает телемост с представителем Республики Болгария, профессором, доктором исторических наук, Симеоновым Николаем Малинововым – председателем национального движения «Русофили», сообщает НИА «Самара».

Известно, что в конференции примет участие зампред правительства Самарской области Александр Фетисов, также являющийся председателем организационного комитета по реализации международного патриотического проекта «Самарское Знамя».

Ожидается, что в мероприятии примут участие студенты гуманитарных факультетов, учителя истории, представители научного сообщества, почетные гости.

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