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Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

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На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act). Документ предусматривает введение дополнительных санкций против России.

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В частности, в нем прописан запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Согласно документу, под санкции попадут финансовые институты, которые якобы поддерживали «вмешательство» российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране.

Отмечается, что через шесть месяцев после вступления закона в силу под ограничения также попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют нeзакoнным и коррупциoнным действиям». Кроме того, документ предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является передача Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

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