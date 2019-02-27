Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act). Документ предусматривает введение дополнительных санкций против России.

В частности, в нем прописан запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Согласно документу, под санкции попадут финансовые институты, которые якобы поддерживали «вмешательство» российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране.

Отмечается, что через шесть месяцев после вступления закона в силу под ограничения также попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют нeзакoнным и коррупциoнным действиям». Кроме того, документ предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является передача Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.